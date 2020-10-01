سياسة دوت الخليج الإخبارية الخميس 2020/10/1 04:10 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/10/1 04:10 م بتوقيت أبوظبي

أفاد شهود عيان، الخميس، بسقوط طائرة تركية مسيرة قرب إحدى المناطق القروية بمحافظة دهوك شمالي العراق.‎ وتصعد القوات التركية عملياتها العسكرية شمال العراق؛ بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأردوغان، رغم الاستياء الرسمي لحكومة بغداد، والغضب الشعبي جراء تلك الاعتداءات. وارتفعت حدة الإدانات ومطالبات الاحتجاج من جانب بغداد بعد مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين من حرس الحدود في هجوم جوي تركي في قرية سيدكان بمحافظة أربيل أغسطس/آب الماضي.

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