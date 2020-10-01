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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - عبد الهادي ربيع

الخميس 2020/10/1 08:00 م بتوقيت أبوظبي

أكدت مصادر دبلوماسية لفضائية 218 الليبية، الخميس، أن لجنة الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في جنيف 15 أكتوبر الجاري، تقرر نقله إلى جزيرة جربة التونسية.

وكانت "دوت الخليج الإخبارية" نقلت عن مصادر دبلوماسية ليبية، أن مؤتمر جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية في منتصف أكتوبر الجاري، والذي سيناقش تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين، سيتم نقله إلى دولة أخرى، لأسباب لوجيستية من بينها استخراج التأشيرات، وأن الدول المرشحة لتكون البديل هي تونس أو مالطا أو القاهرة.

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وكانت أطراف ليبية اجتمعت بمدينة مونترو السويسرية في الفترة بين السابع والتاسع من سبتمبر الماضي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بهدف الوصول إلى خريطة طريق تمهد إلى جلسات حوار جنيف.

واستضاف اللقاء التشاوري الليبي مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة خاصة تستعين بها الأمم المتحدة لاستضافة حوارات الليبيين، وخرج بعدد من التوصيات، جاء في مقدمتها منح مهلة أسماها مرحلة تمهيدية للحل الشامل، مع اقتراح بنقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت.

ورعت البعثة الأممية اللقاء التشاوري لعدد من الأطراف الليبية، للتمهيد لعودة الحوار السياسي الليبي بجنيف، والذي توقف مارس الماضي باستقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.

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