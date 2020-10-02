دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/10/2 02:34 ص بتوقيت أبوظبي
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الجمعة، إن النظام التركي متورط في الأعمال العدائية ونشر مرتزقة وإرهابيين على خلفية التوتر مع أذربيجان.
وأكد رئيس وزراء أرمينيا خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن عدم إخراج المرتزقة والإرهابيين يجعل وقف إطلاق النار مع أذربيجان مستحيلا.
وأمس الخميس، أعلنت أسقطت أرمينيا 4 طائرات مسيرة في إقليمين قرب العاصمة يريفان.
وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع.
والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.
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