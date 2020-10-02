وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، الجمعة، على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا.

وتطال هذه العقوبات حوالي 40 مسؤولا بيلاروسيًا، وتم التوافق على العقوبات، وكذلك توجيه رسالة حازمة لأنقرة مترافقة مع تهديد بفرض عقوبات عليها بطلب من قبرص.

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

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وتشمل هذه العقوبات المتهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس/آب، وقال ميشال إن "الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة".

ومنذ نتائج الانتخابات يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروسيا احتجاجا على النتيجة التي تدعي المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها ربحتها، فيما يصر لوكاشينكو على تحقيقه فوزا كاسحا فيها.

كما رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بلوكاشينكو رئيسا رغم أداء الأخير اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، وذلك لافتقاره إلى "أي شرعية ديمقراطية"، بحسب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.