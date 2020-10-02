أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق اليوم.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس، وأضاف أن الرئيس قام بإلغاء مهرجانا انتخابيا في ولاية فلوريدا.

وكتب الرئيس على تويتر، قبل إعلان نتيجة الفحوصات، "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا" وأضاف "حاليا، سنبدأ بالعزل الصحي!".

Advertisements

وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لمساعدته هوب هيكس إيجابية.

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع الرئيس ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو، الثلاثاء الماضي، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وانضمت هيكس إلى فريق حملة ترامب في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس.