من الكاراتيه لكرة القدم.. مدرب أحمال الأهلي المصري الجديد يثير الجدل

أثار كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال المعاون للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، جدلا كبيرا بين الجماهير المصرية، بسبب ملامحه الحادة وتركيبه الجسماني القوي جدا.

ومعروف عن مدرب الأحمال، أنه أحد أهم العناصر في الجهاز الفني لأي فريق، لأن اللياقة البدنية أهم أسلحة التفوق خلال المباريات.

وأنهى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اتفاقه لتدريب الأهلي المصري خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي أبلغته إدارة النادي بفسخ التعاقد الخميس المقبل.

وتقدم موسيماني، الأربعاء، باستقالته من تدريب صن داونز الجنوب أفريقي، رغم تجديد عقده في وقت سابق حتى 2024، وذلك تمهيدا للانتقال للفريق القاهري.

وأعلنت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن موسيماني سيستعين بـ3 مساعدين من بينهم كابيلو رانجواجا، فمن هو هذا المدرب، الذي يصفه موسيماني بأنه أهم عضو في فريقه؟.

وتداولت جماهير الأهلي المصري صورا للمدرب الجديد، مع وضع تعليقات فكاهية حول طريقة تعامله مع لاعبي الأهلي، وكيف سيتعامل معهم، خصوصا صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، المستبعد من المباريات في الفترة الأخيرة بسبب زيادة في الوزن.





من الكاراتيه لكرة القدم

لم يكن كابيلو لاعبا سابقا لكرة القدم، وإنما كان بطلا للعبة الكاراتيه في بلاده، واتجه لدراسة اللياقة البدنية في عدة دول بأوروبا.

وكان مدرب اللياقة البدنية في منتخب جنوب أفريقيا وفريق لاتنتيوم ستارز، يعمل مع موسيماني منذ عام 2014 .

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وسافر إلى أكاديمية برشلونة لمعايشة الفريق، وتعلم كيفية التعامل مع اللياقة البدنية للاعبين داخل أكاديمية النادي.

وفي تصريحات له على القناة الرسمية لفريق صن داونز، يقول كابيلو، أنه يذهب لأوروبا دائما لمعرفة الجديد في عالم اللياقة البدنية، خصوصا وأن تدريبات اللاعبين تتطور كل يوم.

وتعول جماهير الأهلي كثيرا على كابيلو ليجهز لاعبي الأهلي بالشكل المطلوب لمواجهة الوداد المغربي 18 أكتوبر/تشرين الأول، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خصوصا في ظل ضغط المباريات الكبير، بعد لعب مباراة كل 3 أيام بالدوري المصري.

ودائما ما يستعين الأهلي المصري بمدرب أحمال مصري أو أوروبي، لذلك سيكون على كابيلو مهمة مضاعفة لإقناع الجميع بعمله، خصوصا وأن قادة الجهاز الفني موسيماني هو أول مدرب أفريقي يقود الأهلي.





كهربا والشحات وصالح جمعة

خلال أسبوعين سيكون كابيلو مطالبا بتجهير أهم عنصرين في الأهلي المصري قبل مواجهة الوداد، هما محمود عبدالمنعم كهربا، وحسين الشحات جناحا الفريق بالشكل المطلوب، قبل مواجهة الوداد الصعبة.

وكان الشحات بعيدا عن التدريبات الجماعية لفترة تجاوزت الشهرين، بسبب عملية جراحية، ولم يستعد الجزء الأكبر من لياقته حتى الآن.

أما كهربا، فأثر إيقافه 10 مباريات بالدوري المصري على لياقته البدنية، ورغم أنه شارك في آخر 3 مباريات، لكنه يحتاج إلى وقت لاستعادة لياقته.

المشكلة الكبرى داخل الفريق ستكون مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الذي كان مستبعدا من المشاركة بقرار من المدرب الراحل، السويسري رنييه فايلر، بسبب زيادة وزنه، وسيكون صالح أهم إنجازات كابيلو في فترة قصيرة إذا ساعده على إنقاص وزنه والاستعانة به في المواجهات الأفريقية القادمة.



