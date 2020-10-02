"تعليق جزائري" من رياض محرز بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

أبدى الجزائري رياض محرز، نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بمواجهة مواطنه هلال العربي سوداني، لاعب أولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الخميس، عن وقوع السيتي مع أولمبياكوس في المجموعة الثالثة، بجوار بورتو البرتغالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر محرز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورته مع سوادني في مباراة لمنتخب الجزائر.

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وعلق اللاعب الجزائري على الصورة، قائلا: "يا لها من سعادة أن أواجه أخي هلال سوداني في دوري أبطال أوروبا".





جدير بالذكر أن محرز (29 عاما) خاض 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

في المقابل فإن هلال سوداني صاحب الـ32 عاما لعب 10 مباريات في البطولة، جميعها مع دينامو زغرب الكرواتي فريقه السابق، لم يسجل خلالها أي أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.