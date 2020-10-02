أسعار الذهب اليوم.. المعدن الأصفر يترقب حدثا هاما للانطلاق

يترقب المستثمرون في المعادن النفيسة حدثا هاما قد يؤدي حال حدوثه إلى طفرة هائلة في أسعار الذهب، ويزيد زخما إضافيا إلى الصعود الحادث بالفعل خلال تعاملات اليوم الخميس.



وبدأ الذهب تعاملات اليوم على مكاسب بفضل إقبال واسع عليه، بينما يترقب المتعاملون إقرار حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

ويأتي الصعود وسط أنباء عن إحراز تقدم في المحادثات بخصوص حزمة التحفيز.

حدث إيجابي للسوق

وتقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز جديدة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لآسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "حتى إذا وقع ترامب ما زال يتعين أن يصدرها ويوافق عليها مجلس النواب".

وتابع: "لكن يبدو أنه يجرى إحراز تقدم مع الجمهوريين عند 1.5 تريليون دولار ومع الديمقراطيين عند 2.2 تريليون دولار".

وأضاف: "الآن صار لدينا هامش سوقي، وزادت احتمالات التوصل إلى حل وسط بشكل كبير وهذا سيكون إيجابيا للأسواق".

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وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

صعود مبكر

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر/ تشرين الأول على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر/ أيلول.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 % إلى 23.64 دولار للأوقية.

وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6 % إلى 902.40 دولار للأوقية.

وربح البلاديوم 0.7 % إلى 2321.11 دولار للأوقية.