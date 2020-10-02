حذر ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، اليوم الجمعة، من تأثير كبير على الأسواق المالية بعد نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.

يأتي ذلك بينما هوت أسعار الذهب والنفط والأسهم وبعض العملات الدولية بمجرد إعلان إصابة ترامب، بينما قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع.





وحسب بلومبرج، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية مع الأسهم الآسيوية، كما تراجع الذهب والنفط بينما صعد الدولار بعد أن قال ترامب إنه أصيب بالفيروس مع زوجته ميلانيا.

الأسهم الأوروبية

وفي السياق نفسه، نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش.

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ونزل المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1%.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان حجرا صحيا، قبل أسابيع فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت أسهم الكيماويات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة وتراجعت ما يتراوح بين 1.3 و1.5%.

النفط

وواصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن 3%، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 % إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6% إلى 37.32 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6% هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7%، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.