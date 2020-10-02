دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/10/2 11:42 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت إثيوبيا، الجمعة، إحباط مخطط إرهابي لجماعة "أونق شني" وجبهة تحرير تجراي بعدة مناطق بالبلاد.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، في بيان، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لجماعة "أونق شني" المسلحة بالتعاون مع جبهة تحرير تجراي يستهدف عدة مناطق.
ورغم حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها إثيوبيا منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد لسدة الحكم، قبل أكثر من عامين، شهدت بعض الأقاليم تزايدا للصراع القبلي وتوترات، وكان أكبر تلك الأقاليم "أوروميا".
تتصدر القوى التي أثارت اضطرابات بإقليم "أوروميا" جماعة مسلحة يطلق عليها "أونق شني"، منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، لتصبح الخطر الأول أمام حكومة آبي أحمد، بعد أن تمكنت من التخندق والتغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق "أوروميا".
وتمول "أونق شني" هجماتها وعملياتها ضد الحكومة من خلال النهب وإجبار المواطنين على توفير المال لها بزعم "الكفاح ضد حكومة مناوئة لشعب أوروميا".
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