بالفيديو.. "صفعة" تهدد الزمالك بفقدان فرجاني ساسي لموسم

بات نادي الزمالك المصري مهددا بفقدان لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الموسم المقبل بأكمله، بعد طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

لاعب الوسط التونسي تعرض للطرد في الشوط الأول من مباراة المصري بالجولة الـ31 من الدروي المصري، بعد احتكاك مع أمين عمر حكم المباراة.



الطرد جاء بعدما اعترض ساسي على حكم المباراة بشكل غير لائق، ليقوم الأخير بطرده، قبل أن يقوم اللاعب بمد يديه إلى وجه الحكم الدولي، ليتدخل زملاؤه في الفريق الأبيض.

ووقف ساسي في دائرة منتصف الملعب رافضاً الخروج، لكن بعد لحظات هدأ قليلاً ووافق على الخروج من الملعب لتستأنف المباراة.



عقوبات متوقعة

"دوت الخليج الرياضية" حصلت على نسخة من لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020، للتعرف على العقوبات المتوقع توقيعها على اللاعب.

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وتختلف العقوبة باختلاف مسمى التصرف الذي قام به اللاعب التونسي، حيث يبدأ بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، حال توصيفه بسلوك غير رياضي.

وإذا تم اعتبار تصرف فرجاني ساسي مجرد دفع للحكم باليد، فستكون الغرامة 100 ألف جنيه و8 مباريات إيقاف.





أقصى عقوبة ممكنة على فرجاني ساسي هي الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك إذا جاء في تقرير الحكم أو في رؤية لجنة الانضباط أن مد اللاعب يده على وجه الحكم يحمل ضرباً.

وفي هذه الحالة، فإن الزمالك قد يفقد لاعب الوسط التونسي حتى نهاية الموسم المقبل، إذ ينتهي الإيقاف بنهاية شهر مايو/أيار المقبل.