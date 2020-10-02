حذرت فرنسا، الجمعة، من "تدويل" النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورني قره باغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية في أرمينيا، الجمعة، أنها مستعدة للعمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة إقرار وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ في خطوة نحو خفض التوتر في الاقليم الذي يشهد معارك منذ الأحد الماضي.

وجاءت الاستجابة السريعة من قبل أرمينيا بعد دعوة رؤساء فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار مع أذربيجان حول إقليم ناجورنو قرة باغ لكن تركيا، قالت إن القوى الكبرى الثلاث يجب ألا يكون لها دور في مساعي السلام.

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والدول الثلاث تشارك في رئاسة مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت عام 1992 للتوسط لحل الصراع بين أذربيجان والأرمن في جيب ناجورنو قرة باغ الجبلي في جنوب القوقاز.

وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام رجب طيب أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية..