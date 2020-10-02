أكد مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد الكشف عن إصابته هو وزوجته.



وقال مصدران مطلعان على حالته، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، وصحيفة "نيويورك تايمز" إنها "تشبه أعراض البرد".

وفي سياق متصل، أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن نتائج فحص كورونا التي حضعت لها إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، وجاريد كوشنر كبير مستشاريه جائت سلبية.

فيما أكد مصدر، أن البيت الأبيض يتعقّب المخالطين لترامب وزوجته بعد إصابتهما بكورونا.

وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة".

وكان ترامب أعلن، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي داخل البيت الأبيض.



يأتي هذا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المحتدمة والتي يخيم عليها جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف في أمريكا.

قادة العالم يتمنون لهما الشفاء

وعقب الإعلان عن إصابته انهالت تمنيات الشفاء من غالبية قادة العالم للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، وبدأها مناقسه في الانتخابات جو بايدن حيث تمنى الشفاء العاجل لهما.

وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

ومن أمريكا إلى روسيا، فقد نقل الكرملين عن الرئيس فلاديمير بوتين كلمته للرئيس ترامب والتي قال فيها: "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

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وتمنى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "الشفاء التام والسريع" لترامب.

ومن الأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الأخير "يبعث بأفضل التمنيات للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل والكامل".

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تمنياته بالشفاء "التام والعاجل" لترامب وميلانيا.

ومن الاتحاد الأوروبي، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "أتمنى لدونالد ترامب والسيدة الأولى (ميلانيا) الشفاء العاجل. كوفيد-19 معركة نواصل جميعنا مواجهتها كل يوم، بصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه".

بدوره، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة عن "أفضل تمنياته للرئيس ترامب والسيدة الأولى. بالشفاء العاجل من فيروس كورونا".

ومن ألمانيا، كتب شتيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تغريدة بالنيابة عنها: "أبعث بأفضل التمنيات لدونالد وميلانيا ترامب. آمل بأن يتعافيا جيدا من إصابتهما بكورونا وأن يتمتعا بصحة جيدة قريبا".

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج فقال، في تغريدة عبر "تويتر": "أفضل تمنياتي لدونالد ترامب والسيدة الأولى. أتمنى لهما الشفاء العاجل من كوفيد-19".

وإلى الهند، فقد تمنى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر "تويتر" لصديقه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "مثل ملايين الإسرائيليين، نفكّر، ساره وأنا، بالرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لصديقينا الشفاء التام والسريع".

ومن مصر قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي "خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوي العالم لصالح الإنسانية جمعاء.

وإلى كوريا الجنوبية قال الرئيس مون جاي-إن: "نتمنى جميعا، شعب الجمهورية الكورية وزوجتي وأنا، لك وللسيدة الأولى الشفاء العاجل. نود كذلك أن نوجّه كلمات الدعم والتشجيع لك ولعائلتك ولشعب الولايات المتحدة".