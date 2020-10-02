أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، مقتل 28 من المرتزقة الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين نقلهم إلى أذربيجان، لدعمها في حربها ضد أرمينيا في ناغوني قره باغ.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، إن "28 مسلحا سورياً موالين لأنقرة على الأقل قتلوا وهم يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ، منذ بدء المواجهات مع أرمينيا".

وأضاف عبدالرحمن أن "القتلى هم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي".





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وتحاول أنقرة إقحام نفسها في الصراع المزمن بين أذربيجان وأرمينيا، خصمها التاريخي، لإذكاء الصراع في هذه منطقة القوقاز واللعب على أوتار حماية مصالحها التي تخفي وراءها مآربها الحقيقية من الانخراط في الصراع.

والجمعة، اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تركيا "بالتقدم مرة أخرى على طريق الإبادة الجماعية"، قائلًا: "جيش أنقرة يقود بشكل مباشر هجوما لقوات أذربيجان على القوات الأرمينية حول إقليم ناجورنو قرة باغ".

وقال باشينيان لصحيفة لو فيجارو، "الوضع أخطر بكثير (من الاشتباكات السابقة في عام 2016). سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

وأضاف "تركيا التي تواصل إنكار الماضي تغامر مرة أخرى بالسير في طريق الإبادة الجماعية".

وكشف باشينيان عن دعم تركيا للجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و"مرتزقة وإرهابيين" إلى منطقة ناغورني قره باغ.