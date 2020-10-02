أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عن تمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.



وقال الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي داخل البيت الأبيض.

يأتي هذا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المحتدمة والتي يخيم عليها جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف في أمريكا.