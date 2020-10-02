طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات تجاه تجاوزات إيران النووية.



وقال في تصريحات صحفية مساء الجمعة: "إننا نذكر بأهمية الوعي بمدى خطورة الأسلحة النووية".

وجددت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، تأكيدها على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، إن المملكة جددت خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

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وتابع المجلس، "هذا بجانب تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة".

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة، تفعيل "آلية الزناد" التي ستعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتشمل العقوبات مجالات متنوعة، لعل أشدها ما نص عليه القرار رقم (1929)، ويتعلق بفرض عقوبات على أنشطة طهران النووية، والصاروخية، والمصرفية، والشحن، والتجارة.

واعتبر راديو فردا الناطق بالفارسية من التشيك، أن هذه العملية قد بدأت بسبب قلق واشنطن من اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.