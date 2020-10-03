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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/10/3 02:47 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت كوريا الشمالية، السبت، أن زعيمها كيم جونغ أون يتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس المستجد.

من جانب آخر،  قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، "الخصم اللدود" أنه يتمنى "أطيب التمنيات" بالشفاء للرئيس ترامب رغم "المعركة السياسية الكبيرة" بين الديموقراطيين والجمهوريين .

وغادر ترامب، فجر السبت، البيت الأبيض متوجها إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

من جانب آخر أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس.

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