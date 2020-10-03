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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

السبت 2020/10/3 07:45 ص بتوقيت أبوظبي

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، من داخل مستشفى "والتر ريد" العسكري بعد نقله في وقت سابق على خلفية إصابته بفيروس المستجد.

وقال ترامب على تويتر ، "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم".


وفي وقت سابق السبت، وصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

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