دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/10/3 08:44 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، إصابة بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.
ويعد ستيبين البالغ من العمر 42 عاما هو الأحدث في سلسلة المسؤولين الأمريكيين الذين كشفت نتائج فحوصهم الطبية عن إصابتهم بفيروس كورونا.
وقام ستيبين مؤخرا بالتحدث مع مراسلي البيت الأبيض حول المناظرة التي جرت بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن على هامش الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، قالت كيليان كونواي المستشارة السابقة لترامب، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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