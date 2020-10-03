5 رسائل أمل من نجوم الجزائر لجمال بلماضي

يستعد منتخب الجزائر للعودة إلى الحياة بعد فترة توقف إجباري دامت أكثر من 10 أشهر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الكروي على الصعيد الدولي في أغلب أنحاء العالم.



وسيخوض بطل أفريقيا يومي 9 و13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي مواجهتين وديتين مهمتين ستجمعانه تباعا بمنتخبي نيجيريا والمكسيك، استعدادا لارتباطاته الرسمية المقبلة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2022، وباقي التصفيات المؤهلة للبطولة القارية "الكاميرون 2022".

عدد من نجوم الجزائر المحترفين في البطولات العربية والأوروبية بعثوا برسائل أمل خاصة لجمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء، من خلال الظهور بمستويات قوية مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة، ليجعلوا الخيارات متوافرة أمامه قبل انطلاق المعسكر المرتقب، وهونوا عليه بعض الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة.

وشهد تنظيم معسكر منتخب الجزائر المقبل الكثير من الصعوبات، بداية من رفض عدة دول استضافته خوفا من فيروس كورونا، وليس انتهاء بالإصابات التي تطارد العديد من اللاعبين البارزين، وإمكانية تخلف آخرين سعيا للانتقال لأندية جديدة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.





"دوت الخليج الرياضية" ترصد لكم من خلال التقرير التالي أبرز 5 نجوم جزائريين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة.

رياض محرز

استعاد رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب الجزائر ، ثقة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث عول عليه الأخير أساسيا خلال المباريات الأخيرة.

وظهر "حروز" ضمن التشكيل الأساسي لـ"السيتيزنز" خلال موقعتي بيرنلي وبورنموث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فضلا عن مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتألق نجم الجزائر بشكل خاص خلال مواجهة فريق السابق ليستر رغم خسارة مانشستر سيتي 2-5، حيث صنع هدفا وسجل آخر بشكل مميز، أهله للمنافسة على لقب هدف شهر سبتمبر/أيلول بالدوري الإنجليزي.

عبد القادر بدران

فرض مدافع المحور القوي نفسه واحدا من أفضل المدافعين الجزائريين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين.

وتألق بدران في جميع المباريات التي لعبها مع ناديه الترجي التونسي، الذي فاز معه مؤخرا بلقبي الدوري والسوبر المحليين.





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وبات النجم الأسبق لفريق وفاق سطيف الجزائري مرشحا لخلافة جمال بن العمري في مركز محور الدفاع بمنتخب محاربي الصحراء خلال موقعتي نيجيريا والمكسيك.

سعيد بن رحمة

عاد الجناح الجزائري الطائر سعيد بن رحمة لأجواء المباريات من بوابة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فترة ابتعاد مطول عن تشكيل برينتفورد بسبب رغبته في الرحيل عنه.

وتألق بن رحمة خلال مواجهة فولهام في دوري الـ16، والتي سجل فيها هدفين ليقود فريقه للفوز 3-0، كما قدم فيها عدة لمحات رائعة.





ويسابق الأخير الزمن من أجل التعاقد مع ناد جديد ينشط في "البريمييرليج" قبل غلق الميركاتو الصيفي أبوابه يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

عيسى ماندي

واصل مدافع المحور الجزائري عيسى ماندي سلسلة عروضه القوية مع فريقه ريال بيتيس الإسباني خلال مبارياته الأخيرة.

وشارك ماندي في جميع مباريات فريقه خلال الموسم الحالي، وتألق بشكل خاص خلال مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني التي سجل فيها هدفا خارقا.





ويشكل ماندي إحدى أبرز الأوراق التي يعول عليها جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر في خط الدفاع، بحكم خبراته الكبيرة فضلا عن شخصيته القيادية.

إسماعيل بن ناصر

قاد لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان الإيطالي للترشح لمجموعات الدوري الأوروبي على حساب فريق ريو آفي البرتغالي.

وظهر النجم الجزائري في 5 مباريات خلال الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 396 دقيقة، صنع خلالها هدفين.





واستعاد بن ناصر أفضل مستوياته البدنية والفنية بعد الفترة الصعبة التي عاشها في بداية الموسم الحالي.