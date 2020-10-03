أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 نحو مستوى جديد

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع تشبث أسعار الذهب عالميا بمستوى 1900 دولار للأوقية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 961.94 جنيه (61.09 دولار) مقارنة مع 962.20 جنيه خلال تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، نحو 841.72 جنيه (53.45 دولار) مقارنة مع 841.95 جنيه خلال تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر مبيعا في السوق المصري، نحو 721.47 جنيه (45.82 دولار) مقارنة مع 721.66 جنيه، خلال تعاملات الأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 561.14 جنيه (35.63 دولار) مقابل 561.29 جنيه خلال تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو480.97 جنيه (30.54 دولار) مقارنة مع 481.10 جنيه خلال تعاملات الجمعة.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 29,916 جنيه (1900 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,734 جنيه (427.62 دولار)، وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 961,942 جنيه (61,087 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

تشبثت أسعار الذهب بمستوى 1900 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس لا يزال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 8 أسابيع في ظل تأثر الإقبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5% عند 1907.60 دولار.



وسجلت الأسعار زيادة تقدر بنحو 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، لتحقق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير".

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2313.68 دولار.