الدوري الفرنسي.. نيمار يعود للتسجيل بعد غياب 250 يوما

قاد البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح نظيره أنجيه بنتيجة 6-1، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

اللاعب الدولي البرازيلي سجل هدفين في حفلة أهداف الفريق الباريسي، كما صنع هدفا آخر لزميله إدريسا جاي، ليشارك عمليا في ثلاثية.

ورغم انطلاق الدوري الفرنسي في أغسطس/ آب الماضي، فإن انطلاقة نيمار التهديفية تأخرت لعدة أسابيع، لا سيما أن الفريق الباريسي خاض أولى مبارياته في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعود آخر أهداف المهاجم البرازيلي في الموسم المنصرم ليوم 24 يوليو/ تموز الماضي، حينما سجل هدف فوز باريس على سانت إيتيان 1-0 في نهائي كأس فرنسا.

لكن في الدوري الفرنسي، تعود آخر أهداف نيمار في الموسم الماضي لمواجهة ليل في 26 يناير/ كانون ثان 2020، حينما وقع اللاعب على ثنائية فوز فريقه بالمباراة.





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ولم تسنح الفرصة لصاحب الـ28 عاما لهز الشباك في الدوري الفرنسي بعد ذلك، إذ غاب عن 3 مباريات بسبب الإصابة، وتعرض للإيقاف في واحدة، فيما فشل في التسجيل في لقائين، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا مع نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وبعد ذلك، قررت رابطة الكرة الفرنسية إنهاء الموسم مع اعتبار سان جيرمان فائزا باللقب، لصعوبة استكماله في ظل مخاطر الإصابة بالفيروس، مما أسهم في استمرار غياب نيمار عن التهديف لعدة أشهر.

ولم يستطع نيمار قص شريط أهدافه في الجولات الـ5 الماضية لأسباب مختلفة، أولها غيابه عن أولى مباريات سان جيرمان ضد لانس، لمعاناته من فيروس كورونا.

ومع أول مشاركة له في الجولة التالية ضد مارسيليا، تعرض نجم السامبا للطرد في نهاية المباراة، التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وأدى هذا الطرد إلى إيقاف نيمار أمام ميتز ونيس، قبل العودة ضد ستاد ريمس، إلا أنه لم يستطع هز شباك الأخير، رغم فوز فريقه بهدفين دون رد.

وانتظر نيمار حتى مواجهة أنجيه، لينفجر بالاشتراك في 3 أهداف دفعة واحدة، لينهي جفافه التهديفي بعد 8 أشهر و6 أيام (250 يوما).