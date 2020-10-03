قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر بتحسن بفضل مساعدة الأطباء في مركز والتر ريد الطبي الذي نقل إليه في وقت مبكر من صباح السبت، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي والآخرون في المؤسسات المماثلة الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقا".

وتابع "أحرزنا تقدما هائلا خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير".

ومن جانبه، أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس ترامب "بصحة جيدة" ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضاف الطبيب، أن ترامب لم يعان من صعوبات في التنفس، ولكن لا أستطيع تحديد وقت خروج ترامب من المستشفى.

وأشار الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي إلى أنه يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات، ولا يستخدم التنفس الصناعي، لكنه عانى من حمى طفيفة منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح الفريق الطبي أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب بخير ولا توجد ضرورة لنقلها إلى المستشفى.

وفي وقت سابق فجر السبت، وصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

وفي أول تغريدة للرئيس الأمريكي بعد نقله للمستشفى، قال: "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم".