أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يشعر بتحسن كبير في صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكد أنه سيعود إلى العمل والحملة الانتخابية قريبًا جدًا.



وأضاف ترامب، الذي بدا متعبا وهو يرتدي حلة بدون رابطة عنق، في أول فيديو يبثه من داخل مستشفى والتر ريد العسكري، الذي يتلقى فيه العلاج: "توجهت إلى المستشفى وأنا أشعر ببعض التعب ولكنني بحالة أفضل الآن".

وتابع: "بدأت أشعر بتحسن.. أعتقد أن الاختبار الحقيقي سيكون في الأيام القليلة المقبلة، سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".





وفي نهاية الفيديو توجه بالشكر إلى "كل من اهتم بالاطمئنان على حالته الصحية".

Advertisements

وكان ترامب أثني، في تصريحات سابقة، على "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي والآخرون في المؤسسات المماثلة الذين انضموا إليهم"، مؤكد أن "جميعهم رائعون حقا".

وتابع" "أحرزنا تقدما هائلا خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير".



بدوره، أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس ترامب لم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف، أن ترامب لم يعان من صعوبات في التنفس، لكن "يصعب تحديد وقت خروجه من المستشفى.

وأشار الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي إلى أنه يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات، ولا يستخدم التنفس الصناعي، لكنه عانى من حمى طفيفة منذ الثلاثاء الماضي.