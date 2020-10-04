سياسة دوت الخليج الإخبارية الأحد 2020/10/4 06:02 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/10/4 06:02 ص بتوقيت أبوظبي

وسائل إعلام: الشرطة الأمريكية تفحص حقيبة مشبوهة وُجدت قرب مدخل مستشفى والتر ريد العسكري الذي يخضع الرئيس الأمريكي للعلاج فيه

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