أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، عزمها طرح فئة خمسة ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر.

وقالت مؤسسة النقد، في بيان لها،إنه تمت مراعاة أن يكون تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأوضح البيان، أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتباراً من غدا الإثنين، جنباً إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

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وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

وتضمن التصميم أيضا، شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030.

فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من السعودية، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030.