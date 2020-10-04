دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/4 01:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، نجاحها في القبض على مسؤول ما يسمى "جهاز الاستخبارات" ومعاونه في تنظيم داعش الإرهابي ببغداد.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن القيادي الداعشي يدعى "أبو سالم المولى" وتم القبض عليه برفقة شقيقه الذي يعمل معاوناً له.
وجرى القبض على المتهمين بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية في ولاية الفلوجة.
وخضع القيادي الداعشي لعملية مراقبة سرية وتتبع خلال تنقله من الفلوجة إلى بغداد، وتحديداً منطقة الدورة.
واعترف المتهمان، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهما لتنظيم داعش، واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والعراقيين؛ حيث تم توقيفهما لحين استكمال باقي الإجراءات.
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الأمن العراقي عملية أمنية في وادي الثرثار، شمال غربي البلاد، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
ورغم مرور نحو 3 سنوات على إعلان العراق نهاية داعش، تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.
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