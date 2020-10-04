الشرطية بيبيانا شتاينهاوس.. أشهر حكمة تودع كرة القدم

قبل أيام قليلة أعلنت بيبيانا شتاينهاوس، أول سيدة تحكم مباريات في الدوري الألماني "بوندسليجا"، اعتزالها التحكيم لأسباب شخصية، قبل أن تقرر الاكتفاء بالعمل كأحد حكام الفيديو المساعدين لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم.

شتاينهاوس قالت عن هذا القرار: "أعتقد أن هذا حل رائع بالنسبة لي، لأنه يسمح لي بالبقاء على اتصال مع زملائي، وتبادل الأفكار معهم، الآن يمكنني مواصلة إثبات طموحي الرياضي وسط ظروف مختلفة".

كرة القدم بالوراثة

شتاينهاوس صاحبة الـ41 عاما، تعمل في الأساس كشرطية، ووصلت إلى منصب كبيرة المفتشين في الشرطة الألمانية وهي في الثلاثينيات من عمرها.

وبخلاف عملها في جهاز الشرطة، فإن شتاينهاوس متعلقة بكرة القدم من صغرها، والسبب في ذلك والدها الذي سبق له العمل كحكم، حيث مارست اللعبة ضمن فريق السيدات بنادي باد لاوتربيرج المحلي، كما أدارت عدة مباريات للهواة داخل النادي.

وحصلت شتاينهاوس على شهادة التحكيم من قبل الاتحاد الألماني عام 1999، وتولت إدارة مباريات في الدوري الألماني للسيدات، ثم أسند إليها مباريات للناشئين الرجال تحت 20 عاما، وأصبحت حكما رابعا في مباراة دوري الدرجة الأولى الألماني للرجال في 2007.

كذلك تولت شتاينهاوس العديد من مباريات نهائيات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا للسيدات، وأسندت إليها عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية الألماني للرجال، قبل أن تصبح أول سيدة تدير مباريات في الدرجة الأولى "البوندسليجا"، تحديدا في موسم 2017-2018.

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شتاينهاوس أدارت كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند مساء الأربعاء الماضي، لتصبح أول حكم أنثى في تلك البطولة أيضا، لكنها كانت مباراتها الأخيرة كحكم ساحة.

يذكر أن شتاينهاوس مرتبطة بالحكم الإنجليزي المعتزل هوارد ويب، الذي أدار نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة في عام 2016.

بطلة لأحداث مثيرة

في مباراة بين بايرن ميونيخ وبروسيا مونشنجلادباخ عام 2014، انفعل بيب جوارديولا مدرب البافاري وقتها ومانشستر سيتي حاليا، على شتاينهاوس التي كانت حكما رابعا في اللقاء، وذلك بسبب غضبه من إهدار لاعبي جلادباخ للوقت.





وفي العام التالي تلقت شتاينهاوس تعليقا من كريم ديميرباي لاعب فورتونا دوسلدورف السابق قال فيه: "النساء لا مكان لها في ملاعب كرة القدم"، بعدما أشهرت له البطاقة الحمراء في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية.

اللاعب عوقب بالإيقاف 5 مباريات مع غرامة مالية، كما أجبر على تحكيم مباراة في دوري الناشئات، لكي يتعلم احترام المرأة.