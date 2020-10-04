السفير الأمريكي لدى إسرائيل: فوز جو بايدن بالرئاسة سيصب في مصلحة إيران

قال ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إن "صفقة إيران" قد تكون: "القضية الأكثر أهمية في الانتخابات الأمريكية، وقد تكون القضية الأكثر أهمية تماما لأنه كما تعلم كان جو بايدن جزءا من إدارة أوباما التي تفاوضت ونفذت صفقة إيران، وهو أمر يعتقد الرئيس ترامب وأنا أشاركه وجهة نظره أنها كانت أسوأ صفقة دولية أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق".

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وأضاف فريدمان: "لقد أوجدت مسارا لإيران لامتلاك سلاح نووي، ولم تفعل شيئا لكبح إيران عن نشاطها الخبيث في دعم الإرهابيين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ولم تفعل شيئا لكبح جماحها عن بناء صواريخ باليستية، لذلك نعتقد أننا الآن في مكان جيد للغاية من حيث العقوبات التي فرضناها على إيران، وإذا واصلنا على هذا المسار نعتقد أنه لن يكون أمام إيران في النهاية خيار سوى إنهاء هذا النشاط الخبيث".