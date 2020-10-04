دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/4 06:23 م بتوقيت أبوظبي
صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الأحد، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه السعودية.
وسقط المقذوف العسكري على إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، نتج عنه أضرار مادية فقط بسبب تطاير الشظايا.
ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.
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