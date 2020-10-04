قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة وتناول الجرعة الثانية من عقار ريمديسيفير.

وأوضح أوبراين، أن الرئيس ترامب طلب العودة إلى البيت الأبيض لكنه سيظل في المستشفى لمزيد من الوقت.

وترامب البالغ 74 عاما يواجه مخاطر التعرض لمضاعفات كوفيد19 التي تتزايد نسبتها لدى المتقدمين في العمر.

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أعلن ترامب الجمعة إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضع منذ ذلك لعزل طبي قبل نقله لمستشفى "وولتر ريد" العسكري، السبت.

وظهر ترامب في تسجيل مصور، الأحد، مؤكدا أنه يشعر بتحسن كبير.

وقال ترامب الذي بدا متعبا وهو يرتدي حلة بدون رابطة عنق: "توجهت إلى المستشفى وأنا أشعر ببعض التعب ولكنني بحالة أفضل الآن"، متوقعا أن يعود إلى العمل والحملة الانتخابية قريبا جدا.