الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/10/4 06:43 م بتوقيت أبوظبي

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة وتناول الجرعة الثانية من عقار ريمديسيفير.

وأوضح أوبراين، أن الرئيس ترامب طلب العودة إلى البيت الأبيض لكنه سيظل في المستشفى لمزيد من الوقت.

وترامب البالغ 74 عاما يواجه مخاطر التعرض لمضاعفات كوفيد19 التي تتزايد نسبتها لدى المتقدمين في العمر.

Advertisements

أعلن ترامب الجمعة إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس وخضع منذ ذلك لعزل طبي قبل نقله لمستشفى "وولتر ريد" العسكري، السبت.

وظهر ترامب في تسجيل مصور، الأحد، مؤكدا أنه يشعر بتحسن كبير.

وقال ترامب الذي بدا متعبا وهو يرتدي حلة بدون رابطة عنق: "توجهت إلى المستشفى وأنا أشعر ببعض التعب ولكنني بحالة أفضل الآن"، متوقعا أن يعود إلى العمل والحملة الانتخابية قريبا جدا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا