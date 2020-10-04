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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/10/4 07:52 م بتوقيت أبوظبي

قال الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن صحة سيد البيت الأبيض تواصل التحسن بعد أن عانى مرتين من انخفاض الأكسجين

وأوضح شون باتريك كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي، أن ترامب سيغادر المركز الطبي المستشفى إلى البيت الأبيض بحلول غدا الإثنين، بعد أن تعرض الجمعة الماضية، لارتفاع كبير في درجة الحرارة وتراجع في مستوى الأكسجين.

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وأكد الفريق الطبي، أن الرئيس الأمريكي يستجيب للعلاج على نحو جيد جدا.

وأعلن ترامب الجمعة إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس وخضع منذ ذلك لعزل طبي قبل نقله لمستشفى "وولتر ريد" العسكري، السبت.

وظهر ترامب في تسجيل مصور، في وقت سابق اليوم الأحد، مؤكدا أنه يشعر بتحسن كبير.

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