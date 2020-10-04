قطر تهوش ذبابها مجددا للهجوم على معاهدة السلام

بين التحريف وقلب الحقائق، يسعى تنظيم الحمدين بكل ما أوتي من افتراءات وادعاءات بالية، إلى تعطيل مسار السلام الذي خطته دولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل.

التحالف مع الشيطان.. معاهدة السلام تفضح انتهازية فصائل فلسطين



من الجحور الخاوية إلا من السموم، أخرجوا ذبابهم الإلكتروني، لتبدأ عمليات التشويه فور توقيع المعاهدة في الثالث عشر من أغسطس الماضي.

ادعوا بداية أن الاتفاق لم يتضمن وقف الضم للأراضي الفلسطينية، فخاب هذيانهم متعريا أمام العالم أجمع، على نحو لا يحتمل التأويل أو النكران.

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جديد الافتراءات القطرية استهدف هذه المرة المواقف التي ساقها محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي.

اجتزأ الذباب القطري تصريحات الحمادي خلال ندوة ضمت صحفيين إسرائيليين وعربا بعنوان دور الإعلام في تعزيز السلام بالمنطقة.

حرف الكلمات وأخرجها عن سياقها البين، محاولا التشكيك بأهداف معاهدة السلام بعد أن باءت مساعيه السابقة بالفشل الذريع.

تحدث الرجل بصراحة وشجاعة عن الكثير من القضايا التي تستدعي تغييرا في الممارسات الإسرائيلية ووقف أي ظلم يقع على الفلسطينيين.