4 نجوم عادوا للحياة بوسام "التألق السريع"

راهن عدد من أندية أوروبا في الميركاتو الصيفي الحالي على مجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين فقدوا رونقهم خلال الفترة الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عمليات الشراء بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد فترة قصيرة من انطلاق الموسم بالدوريات الأوروبية، نجح عدد من هؤلاء اللاعبين سريعا في التألق مع أنديتهم الجديدة بشكل غير متوقع، نظرا لما عانوه من ظروف خلال الفترة الماضية.

وتستعرض "دوت الخليج الرياضية" في السطور التالية أبرز 4 لاعبين قدموا سريعا أوراق اعتمادهم هذا الموسم، بعد فترة قصيرة من انضمامهم لفرق جديدة.

جيمس رودريجيز

انضم صانع اللعب الكولومبي إلى إيفرتون الإنجليزي قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة لم تكلف الأول أموالا حتى الآن، حيث إن الاتفاق بين الناديين ينص على دفع "التوفيز" أموالا للريال في صورة متغيرات متعلقة بأداء اللاعب الذي خرج تماما من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب "الملكي".

وخاض جيمس 5 مباريات مع إيفرتون، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3، وكان له دور بارز في الانطلاقة القوية لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يحتل حاليا صدارة الدوري الإنجليزي محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات له.





توهج النجم الكولومبي صاحب الـ29 عاما مع إيفرتون هذا الموسم، أعاد له شيئا من بريقه، الذي فقده في تجربته مع ريال مدريد، وخاصة في الموسم الأخير.

ويليان

كان الجناح البرازيلي ويليان من بين أبرز اللاعبين المغضوب عليهم من قبل جماهير تشيلسي في السنوات الأخيرة، قبل أن يرحل مجانا في سوق الانتقالات الصيفية إلى الجار اللندني أرسنال.

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تألق ويليان مع أرسنال ظهر في أول مباراة له بقميص الفريق أمام فولهام، حيث صنع هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة، كما واصل صاحب الـ32 عاما تألقه في المباريات التالية.

ليروي ساني

تعرض الجناح الألماني لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الماضي، الذي لم يشارك خلاله سوى في مباراتين مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 45 مليون يورو.

وبغم غيابه طوال الموسم الماضي تقريبا، فقد تمكن اللاعب صاحب الـ24 عاما من التأقلم سريعا مع الكتيبة البافارية، وكان أحد أفضل اللاعبين في مباراته الأولى مع الفريق، التي فاز فيها البايرن 8-0 على شالكه، في الجولة الأولى من الدوري الألماني، حيث سجل هدفا وصنع هدفين في الفوز العريض.





كذلك قدم ساني أداء مقنعا في مواجهة إشبيلية بكأس السوبر الأوروبي، والتي فاز بها بايرن بثنائية مقابل هدفين، فيما غاب عن مباراة السوبر المحلي أمام بروسيا دورتموند للإصابة، والتي يتوقع أن تبعده 4 أسابيع عن الملاعب.

أمين غويري

لم يتمكن المهاجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية من حجز مكان مع الفريق الأول لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ليرحل إلى مواطنه نيس مقابل 7 ملايين يورو.

اللاعب صاحب الـ20 عاما شارك في 5 من المباريات الـ6 التي لعبها نيس هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وسجل هدفي الفوز على لينس (2-1) في الجولة الأولى، كما صنع هدفا في الخسارة 1-3 أمام مونبيلييه، والتي كانت المباراة الوحيدة التي لعبها بديلا حتى الآن.



