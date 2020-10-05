دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/10/5 01:37 ص بتوقيت أبوظبي
أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، جولة خارج مستشفى "والتر ريد" العسكري لطمأنة مؤيديه.
ووفق صور متداولة، خرج ترامب في سيارة، وحيا مؤيديه الموجودين أمام المستشفى قبل أن يعود بعد جولة قصيرة بالمنطقة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وخضع منذ ذلك لعزل طبي قبل نقله لمستشفى "وولتر ريد" العسكري، السبت.
وظهر ترامب في تسجيل مصور، الأحد، مؤكدا أنه يشعر بتحسن كبير.
وقال ترامب الذي بدا متعبا وهو يرتدي حلة بدون رابطة عنق: "توجهت إلى المستشفى وأنا أشعر ببعض التعب ولكنني بحالة أفضل الآن"، متوقعا أن يعود إلى العمل والحملة الانتخابية قريبا جدا.
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