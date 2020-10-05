سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، لدى البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق قرشين فقط بين أعلى وأقل سعر، وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار في 12 بنكا.

ويأتي استقرار الدولار بينما وافق البنك الدولي قبل أيام على قرض بـ200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، بعد ساعات من نجاح وزارة المالية المصرية في إصدار أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسط طلبات شراء من المستثمرين بلغت 3.7 مليار دولار.

وتستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.

كذلك، يدرس بنك الاستثمار الأوروبي إتاحة قرض بـ 78 مليون يورو لتمويل توسعات محطة معالجة مياه بحلوان.

ويهدف مشروع إلى جلب الفوائد البيئية لمنطقة المشروع من خلال التخلص المستدام من النفايات السائلة والحمأة أو استخدامها، وزيادة الوصول للمياه النظيفة، وتحسين الصحة العامة.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك الكويت الوطني.

سعر الدولار في أكبر بنك

وجاء سعر الدولار عند 15.70 للشراء و15.80 للبيع لدى البنك الأهلي أكبر بنك في مصر، وتكرر السعر نفسه في بنوك مصر، والإسكندرية، والمشرق، والأهلي اليوناني، وقناة السويس.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار لدى 12 بنكا، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي- مصر، وبلوم مصر، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، والبركة، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، ومصر إيران.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.39 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الإسترليني 20.12 جنيه للشراء و20.50 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 48.85 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.