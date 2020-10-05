سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020.. الليرة تدفع ثمن الاعتذار

زاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في البنوك ومكاتب الصرافة.

ويشهد الدولار ارتفاعا مستمرا في لبنان منذ إعلان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.

ووفق وسائل إعلام محلية، سجل سعر الدولار في السوق السوداء 8700 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع، والسعر حسب المناطق والطلب.

وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.

وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

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وأقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح للطلبة وأولياء أمورهم بتحويل مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار بسعر 1515 ليرة للدولار. ويسري هذا الأمر على الطلبة الذين بدأوا الدراسة في الخارج قبل 2020.

وفي بداية الأزمة الاقتصادية تعهدت البنوك بتحويل الدولارات للاحتياجات العاجلة مثل الرسوم الطبية والدراسية. غير أن عملاء قالوا إن البنوك رفضت معظم الطلبات.

وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.