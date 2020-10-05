الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/10/5 12:24 م بتوقيت أبوظبي

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن انفجارا ضخما هز منطقة غربي طرابلس ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة تابعة لإحدى المليشيات المسلحة في العاصمة.

وذكرت تلك المصادر أن أهالي منطقة "جنزور" في العاصمة طرابلس، استفاقوا على وقع انفجارات قوية خلّفت أعمدة دخان بدت متصاعدة من داخل الأحياء السكنية.

وأشارت إلى أن سبب أصوات الذخيرة والقنابل يرجع إلى انفجار عنيف وقع في مخزن للذخيرة تابع لجماعة "فرسان جنزور".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا