هداف الدوري الإنجليزي.. سون يعود للصدارة بثنائية مانشستر يونايتد

تتواصل حلقات الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي وتشتعل أحداثها يوما بعد يوم، مع تصاعد الإثارة التي تتمتع بها مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.



وشهد اليوم الثاني من مباريات الجولة الرابعة عودة الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد خلال مواجهة الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الأخير.

واتسمت المواجهة بالكثير من الإثارة والندية والمتعة، منذ انطلاقها حيث شهدت تسجيل 3 أهداف في أول 7 دقائق، بدأها مانشستر يونايتد بركلة جزاء لبرونو فرنانديز في الدقيقة الثانية قبل أن يرد توتنهام بشكل قوي للغاية ويسجل هدفين متتاليين عبر تانجي ندومبيلي وسون في 5 غضون دقائق.

وواصل توتنهام دك شباك مانشستر يونايتد بشكل مباغت، حيث ضرب سجل هاري كين قائد الفريق الهدف الثالث في الدقيقة 30، قبل أن يتبعه سون مجددا بهدف ثان له ورابع لفريقه بعد 7 دقائق، ليرفع رصيده في المسابقة إلى 6 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

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وانتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بتقدم الأخير 4-1، قبل أن يضيف الضيوف هدفين جديدين في الشوط الثاني عبر سيرج أورييه وهاري كين، لينهوا المباراة بفوز تاريخي بنتيجة 6-1.

وكان سون هيونج مين افتتح أهدافه في الموسم الحالي بتسجيل 4 أهداف دفعة واحدة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية من المسابقة.

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 5 أهداف، توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد عن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.