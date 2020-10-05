دوت الخليج الإخبارية - أيانلي عبدي - مقديشوالإثنين 2020/10/5 12:32 م بتوقيت أبوظبي
نفذت حركة الشباب الإرهابية، اليوم الإثنين، هجوما مسلحا أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر بمديرية ورتانبدا بالعاصمة الصومالية مقديشو.
ونفذ مسلحون مجهولون الهجوم كما لاذوا بالفرار فور وقوع الهجوم من موقع الحادث، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن العمل الإرهابي.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للشباب بيانا قالت فيه إنها نفذت هجوما قرب الرئاسة بالصومال، واستهدفت ثلاثة جنود، وصادرت أسلحة كانت بحوزة الجنود بعد الهجوم.
ووصلت فرق من الشرطة الصومالية موقع الهجوم، وطوقت مكان الحادث، كما قامت بالبحث عن المتورطين بالعمل الإرهابي، بيد أنها لم تعلق السلطات الأمنية الصومالية ما جرى رسميا.
ويعد هذا الهجوم الثاني، الذي يستهدف القوات الأمنية وعناصرها في مقديشو خلال أيام الخمسة الماضية عقب تفجير انتحاري نفذته امرأة أسفر عن مقتل ضابط بالمخابرات الصومالية واثنين من حراسه الخميس الماضي.
وتتنوع أساليب العنف المسلح التي تقوم بها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في تنفيذ الاغتيالات المنظمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية من بينها الهجوم المسلح المباشر، لصق السيارات بالمتفجرات و إلقاء القنابل.
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