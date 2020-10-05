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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - حمزة المعطي

الإثنين 2020/10/5 01:59 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، تفكيك خلية إرهابية بطنجة، شمالي البلاد، كما أوقفت 4 أشخاص بعد إطلاق الرصاص بشكل تحذيري.

وتعد تلك الخلية هي الثاني التي تضبطها السلطات المغربية في أقل من شهر.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجحت عمليات أمنية دقيقة ومتوازية على مُستوى 4 مُدن مغربية في تفكيك خلية إرهابية تنشط في طنجة (شمال) وتيفلت وتمارة والصخيرات (ضواحي العاصمة الرباط)، مع توقيف 5 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 عاماً.

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وفي أعقاب ذلك توالت تصريحات المسؤولين الأمنيين في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المُلقب إعلامياً بـ"إف بي آي" المغرب، كاشفة تفاصيل مُثيرة عن مُخططات هذه الخلية التي وصفت بـ"الدموية". 

ووجه النائب العام المغربي، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتهامات قاسية ضد خلية "السترات الناسفة" الإرهابية والتي تم تفكيكها مطلع الشهر نفسه، بضواحي العاصمة الرباط.  

وبحسب بيان صادر عن النيابة المغربية، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نُسخة منه، فإنه تم إحالة 5 متطرفين إلى قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة للتحقيق معهم للاشتباه في ارتكابهم مجموعة من أعمال الإرهاب.

والتمست النيابة العامة لاستمرار اعتقال المتهمين وإيداعهم السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد التحقيقات الأولية معهم.

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