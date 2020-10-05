غادرت سفينة التنقيب التركية ياووز المنطقة التي كانت تعمل بها جنوب غربي قبرص ووصلت إلى الساحل التركي في خطوة قد تساعد في تهدئة التوتر في شرق المتوسط.



وبدأت السفينة ياووز العمل أول مرة شرقي قبرص في يوليو 2019، وجرى تمديد أحدث مهامها إلى الجنوبي الغربي من الجزيرة حتى 12 أكتوبر في خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية.



وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة ياووز رُصدت قرب ميناء تاشوجو التركي في إقليم مرسين صباح اليوم الاثنين بعد أن أبحرت أمس الأحد من منطقة إلى الجنوب الغربي من قبرص.

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وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص يوم الجمعة أنهم سيعاقبون تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوموا دعوات قبرص لفرض عقوبات على أنقرة.

واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية في أغسطس قرب سفينة تنقيب تركية لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.

وأعلن حلف شمال الأطلسي يوم الخميس أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر.