بن رحمة يمهد طريق بلعمري نحو عملاق الدوري الفرنسي

ذكرت تقارير أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب السعودي السابق.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن إدارة ليون تريد ضم بلعمري كبديل لجواكيم أندرسون، المنتظر رحيله إلى فولهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي الذي يغلق أبوابه الإثنين.

وكانت إدارة نادي الشباب أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن فسخ عقد المدافع الجزائري بناء على طلبه، حيث أخبرت إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.

التقرير الفرنسي أشار إلى وجود بلعمري في فرنسا في الوقت الحالي، مما يشير إلى اقترابه بشكل أكبر من ليون، ليصبح التجربة الأوروبية الأولى في مسيرته بعد تجارب عربية مع أندية نصر حسين داي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف في الجزائر، ثم الشباب السعودي الذي انضم له في 2016.

سعيد بن رحمة كلمة السر

انتقال بلعمري إلى عملاق الدوري الفرنسي سيكون مرتبطا بشكل كبير بصفقة أخرى تقضي بانتقال الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع ليون إلى فولهام الإنجليزي.

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وكانت إدارة فولهام قامت بفتح باب التفاوض مع ليون في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي لحسم صفقة أندرسن، بعدما أكد سكوت باركر مدرب الفريق حاجته لتقوية دفاعه بعد الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد المنافس بدوري الدرجة الأولى 0-3 في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع الماضي.





وشهدت المباراة المذكورة شهدت تألق وتوهج جزائري آخر هو سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد، الذي سجل الهدفين الثاني والثالث، ليوقع على خروج الفريق اللندني من البطولة بشكل مهين، ويفضح حاجته لمدافع مميز.



يذكر أن فولهام يتقاسم لقب أسوأ دفاع في الدوري الإنجليزي حاليا مع ليفربول ومانشستر يونايتد، بتلقي 11 هدفاً في 4 مباريات، بينما تلقى في كأس الرابطة ثلاثية.