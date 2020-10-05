بعد استبعاد عوار.. جزائري جديد على رادار ريال مدريد

تواجد الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي، ضمن قائمة مختصرة من لاعبي مركز الظهير الأيمن الذين يتابعهم ريال مدريد الإسباني، بهدف التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وتألق عطال، صاحب الـ24 عاما، بشكل خاص مع نيس خلال الموسمين الأخيرين، مما جعله محل إشادة من قبل الملاحظين.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن دخول يوسف عطال حسابات ريال مدريد، الساعي لتقوية صفوفه بظهير أيمن جديد تحسبا للمنافسات المقبلة.

وضربت أزمة الظهير الأيمن ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي الإسباني داني كارباخال وألفارو أودريوزولا.

وكان زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، اضطر للتعويل على لاعبه ناتشو في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة ليفانتي (الأحد) التي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 2-0.





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وجهز الريال قائمة من 4 لاعبين ضمت، إلى جانب يوسف عطال كلا من كولين داجبا موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي، فضلا عن محمد زكي شيليك نجم ليل الفرنسي، وأيضا ماكس أرونز موهبة نورويتش سيتي الإنجليزي.

وسيتواجد هذا الرباعي محل متابعة خاصة من قبل ريال مدريد طوال الموسم الحالي، تمهيدا لاختيار واحد منهم للتعاقد معه العام المقبل.

موسم التأكيد

سيسعى يوسف عطال خلال الموسم الحالي لتأكيد المستويات القوية التي قدمها طوال الموسمين الأخيرين، لكن مهمة الظهير الجزائري لن تكون سهلة خاصة أن لعنة الإصابات أثرت بشكل سلبي على إمكاناته البدنية والفنية.

ويخضع عطال حاليا لفترة نقاهة بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

يذكر أن اللاعب الاسبق لفريق أتلتيك بارادو الجزائري يملك في رصيده 60 مباراة في عالم الاحتراف، أسهم خلالها في 12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.