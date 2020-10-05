سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، لدى البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب، وفق متعاملين.

كما انخفض سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري قرشين إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



وخفضت 8 بنوك سعر الدولار قرشا واحدا وهي الأهلي، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد، ومصر، والمشرق، وقناة السويس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول.

وتراجع الدولار قرشين في بنوك الإسكندرية، وبلوم مصر، والاستثمار العربي، والبركة، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية.

كما انخفض الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي الكويتي، ومصر إيران.

وسجل الدولار 4 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق 3 قروش بين أعلى وأقل سعر، وهيمن سعر 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا.

ويأتي التراجع في أسعار الدولار، وسط تقارير أكدت أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي ستشهد نموا بين دول عمليات "الأوروبي لإعادة الإعمار" هذا العام.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 5% في 2021، رغم جائحة "كوفيد-19" حيث إن الاقتصاد المصري ما زال في طريقه إلى تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، والنمو بمعدل 5% في العام المقبل. وهو ما يجعل مصر "الاقتصاد الوحيد بين دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في عام 2020.

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وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي من ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الأعمال التجارية العائلية بسبب الجائحة، وفق ما ذكره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحسب استطلاع أجراه بين نحو 40 ألف شخص ونحو ألفي شركة صغيرة ومتوسطة في 14 دولة يعمل بها البنك.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس/آب الماضي أن 23% من المصريين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة، فيما أغلقت نحو ثلث الأعمال العائلية مؤقتا خلال الجائحة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي و البنك العربي الأفريقي.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي اليوناني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع على الدولار في بنوك: الأهلي والكويت الوطني، ومصر، والمشرق، وقناة السويس، وبلوم مصر، والاستثمار العربي، والبركة، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية.

وسجل الدولار سعر أقل قرشا واحدا عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع لدى بنوك التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، مصر إيران.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.35 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الإسترليني 20.14 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 48.82 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.