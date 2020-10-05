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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الإثنين 2020/10/5 06:35 م بتوقيت أبوظبي

أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، الإثنين، أن نتيجة فحص نائب الرئيس مايك بنس وزوجته للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" جاءت سلبية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

والجمعة، قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 وخضوعه للحجر الصحي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق.

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مع دخول معركته مرحلة العد التنازلي أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم خسارة ما يبرع به وهو الظهور الانتخابي حتى ولو كان ملغما بالفيروسات القاتلة.

فالرئيس الجمهوري الذي كثيرا ما تعرض للانتقادات لاستخفافه بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، عاد من جديد يضرب هذه الإرشادات عرض الحائط، بظهوره داخل سيارة يلقي التحية على أنصاره أمام المستشفى الذي يعالج فيه.

ظهورٌ أغضب الفرق الطبية التي رأت فيه انتهاكا لتدابير الصحة العامة التي فرضتها إدارته والتي تلزم المصابين بالوباء العالمي، بعزل أنفسهم فيما لا يزالون يتلقون العلاج، حتى لا يشكلوا خطرا على المحيطين بهم.

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