بعد الرباعية.. قائدة برشلونة تتوعد ريال مدريد بمفرمة "البطاطس"

سخرت أليكسيا بوتيلاس، قائدة فريق برشلونة للسيدات، من لاعبات منافسهن ريال مدريد، بعدما قادت الفريق الكتالوني للفوز برباعية دون رد على الميرينجي في الدوري الإسباني، في أول كلاسيكو نسائي بين الفريقين، مؤكدة أن البلوجرانا سيبتلع الخصم الملكي ويفرم لاعباته.

وقال بوتيلاس، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن سنأكلهن مع البطاطس، الكلاسيكو دوماً كلاسيكو حتى لو كانت المواجهة الأولى".

وأسهبت: "الماضي لم يخدمنا، لكنه الآن يخدمنا، دعونا نستغل تلك البداية الجيدة ضدهن، وسنلعب على الفوز بالليجا".

وجاءت تصريحات لاعبة البارسا خلال جلسة لها مع صديقاتها في الفريق عقب اللقاء على دكة البدلاء في ملعب فالديبيباس، معقل الميرينجي، للاحتفال بالفوز الساحق على سيدات ريال مدريد، حيث كانت بوتيلاس إحدى نجمات اللقاء، وسجلت رابع أهداف فريقها.

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وشهدت كرة القدم النسائية في إسبانيا شهدت رواجاً في السنوات الماضية، مما دعا ريال مدريد لتأسيس أول فريق نسائي له العام الماضي.

يذكر أن الملكي يخوض الدوري الإسباني للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن استحوذ العام الماضي على فريق سي دي تاكون، وتعاقد بعدها مع العديد من الصفقات، قبل أن يتعثر في أول كلاسيكو.