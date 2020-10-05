أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، إحباط هجوم إرهابي وشيك لمليشيا الحوثي، جنوب البحر الأحمر.

وأفاد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأنه تم "إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر حيث تم اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف".

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وأضاف المالكي أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ومرارا أكد التحالف العربي أن استمرار هذه المحاولات والمخططات الإرهابية يثبت خطر هذه المليشيا ومن يقف خلفها على الأمنين الإقليمي والدولي.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.