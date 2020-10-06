أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم المشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح الديمقراطي جون بايدن.



وقال المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة، تيم مورتو، إن الرئيس الأمريكي، الذي نُقل إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ 4 أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين، أنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كورونا في وقت لاحق، مضيفا أنه "في حالة جيدة فعلا".

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وقال ترامب على "تويتر": "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم .. أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعوه يهيمن على حياتكم. لقد طورنا في عهد إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عاما".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة الماضية، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق.

ومع دخول معركته مرحلة العد التنازلي أمام بايدن، يحرص ترامب، على عدم خسارة ما يبرع به وهو الظهور الانتخابي حتى ولو كان ملغما بالفيروسات القاتلة.