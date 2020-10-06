أثارت تطمينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، غضب المرشج الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.



وقال ترامب في كلمة مسجلة على حسابه بموقع تويتر، إنه تعلم الكثير عن كورونا، وأدرك جيدا عامل الخطورة إزاء هذا الفيروس.

ووجه الرئيس الأمريكي حديثه للشعب الأمريكي قائلا: "لا تجعلوا فيروس كورونا ينتصر عليكم ولا تخافوا منه"، وتابع: "أطالب الأمريكيين بالنشاط والحرص.. فلدينا أفضل أدوية في العالم"، داعيا الأمريكيين إلى "الخروج" ولكن بحرص، وعدم الخوف من فيروس كورونا.

من جانبه، هاجم بايدن تصريحات ترامب، وقال في مقابلة مع قناة "لوكال 10" التلفزيونية المحليّة بفلوريدا: "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال (لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم). إذهب وقل ذلك لـ205 آلاف أسرة خسر كلّ منها شخصاً" بسبب الجائحة".

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وجعل المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من طريقة تعامل ترامب مع كورونا محورا أساسيا لحملته الانتخابية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا في البلاد، قائلة إن سياساته عرضت الأمريكيين للخطر.

وأضافت "عليه (ترامب) ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس، لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطير للغاية على البلاد".

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض بعد رحلة علاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استمرت 4 أيام، في مشتفى والتر رد العسكري.

وظهر ترامب بدون كمامة في شرفة البيت الأبيض، بعد أن خرج من المستشفى رافعا قبضة يده في إشارة إلى انتصاره على الفيروس.